Гендиректор «Кайрата» опроверг сообщения СМИ о возможном переходе Самедова
- РИА Новости
«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», — приводит слова Баймуханова «Чемпионат».
5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже появилась информация, что хавбек может продолжить карьеру в «Кайрате».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в московское «Динамо».