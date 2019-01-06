Гендиректор «Кайрата» опроверг сообщения СМИ о возможном переходе Самедова

Генеральный директор казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Марат Баймуханов прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в команду бывшего хавбека «Спартака» Александра Самедова.

«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», — приводит слова Баймуханова «Чемпионат».

5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже появилась информация, что хавбек может продолжить карьеру в «Кайрате».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в московское «Динамо».