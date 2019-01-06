Радимов о бронзе сборной России на МЧМ: пусть выбросят её, они были обязаны играть в финале

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от завоевания сборной командой России бронзовых наград молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Радимов о бронзе сборной России на МЧМ: пусть выбросят её, они были обязаны играть в финале
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«Ни фига я недоволен! Было всё, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят… эту бронзу. Они обязаны были играть в финале», — написал Радимов в своём Twitter.

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.

Ранее Клим Костин заявил, что не хотел никого обидеть своим празднованием гола в матче МЧМ со Швейцарией.

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