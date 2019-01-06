«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Тарасенко отдал голевую передачу
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Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Победу «Айлендерс» принесли шайбы Мэтта Мартина, Джордана Эбреле, Джонни Бойчака и Андерса Ли.
В составе «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд и Райан О'Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко записал в свой актив голевой пас, а Иван Барбашев не отличился результативными действиями.
Для команды из Нью-Йорка эта победа стала шестой подряд.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ильёй Ковальчуком победил «Эдмонтон» в матче НХЛ.