«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Тарасенко отдал голевую передачу

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Мэтта Мартина, Джордана Эбреле, Джонни Бойчака и Андерса Ли.

В составе «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд и Райан О'Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко записал в свой актив голевой пас, а Иван Барбашев не отличился результативными действиями.

Для команды из Нью-Йорка эта победа стала шестой подряд.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ильёй Ковальчуком победил «Эдмонтон» в матче НХЛ.