«Лос-Анджелес» с Ковальчуком победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.
Победу «Кингз» принесли шайбы Кайла Клиффорда, Тайлера Тоффоли, Джеффа Картера и Анже Копитара. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук записал в свой актив результативную передачу.
Таким образом «Лос-Анджелес» прервал серию из двух поражений в НХЛ подряд.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Игоря Ожиганова помогли «Торонто» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ.