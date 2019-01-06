«Лос-Анджелес» с Ковальчуком победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Кингз» принесли шайбы Кайла Клиффорда, Тайлера Тоффоли, Джеффа Картера и Анже Копитара. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук записал в свой актив результативную передачу.

Таким образом «Лос-Анджелес» прервал серию из двух поражений в НХЛ подряд.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Игоря Ожиганова помогли «Торонто» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ.