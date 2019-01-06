«Лос-Анджелес» с Ковальчуком победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
  • ©Robin Alam
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Кингз» принесли шайбы Кайла Клиффорда, Тайлера Тоффоли, Джеффа Картера и Анже Копитара. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук записал в свой актив результативную передачу.

Таким образом «Лос-Анджелес» прервал серию из двух поражений в НХЛ подряд.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Игоря Ожиганова помогли «Торонто» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить