Шайба и передача Ожиганова помогли «Торонто» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев площадки.
В составе «Торонто» отличились Джон Таварес, Тревор Мур, Остон Мэттьюс, Андреас Юнссон и россиянин Игорь Ожиганов, также записавший в свой актив голевую передачу.
Такой результат позволил «кленовым листьям» прервать серию из двух поражений подряд.
Ранее сообщалось, что передача Ивана Проворова помогла «Калгари» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.