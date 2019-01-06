Шайба и передача Ожиганова помогли «Торонто» разгромить «Ванкувер» в матче НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал разгромную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев площадки.

В составе «Торонто» отличились Джон Таварес, Тревор Мур, Остон Мэттьюс, Андреас Юнссон и россиянин Игорь Ожиганов, также записавший в свой актив голевую передачу.

Такой результат позволил «кленовым листьям» прервать серию из двух поражений подряд.

Ранее сообщалось, что передача Ивана Проворова помогла «Калгари» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.