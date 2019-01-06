Третьяк о бронзе сборной России на МЧМ: и в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился впечатлениями от завоевания сборной командой России бронзовых наград молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Это молодёжная сборная, каждой молодёжной команде свойственно ошибаться. Ошибались и шведы с канадцами, просто на ошибках надо учиться. Я думаю, что те ребята, которые сегодня играли, извлекут уроки. И в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются, это наше будущее», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.

Ранее Валерий Брагин заявил, что сборная России неплохо выступила на МЧМ-2019.