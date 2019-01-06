Третьяк о бронзе сборной России на МЧМ: и в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился впечатлениями от завоевания сборной командой России бронзовых наград молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Третьяк о бронзе сборной России на МЧМ: и в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются
  • © fhr.ru

«Это молодёжная сборная, каждой молодёжной команде свойственно ошибаться. Ошибались и шведы с канадцами, просто на ошибках надо учиться. Я думаю, что те ребята, которые сегодня играли, извлекут уроки. И в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются, это наше будущее», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.

Ранее Валерий Брагин заявил, что сборная России неплохо выступила на МЧМ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить