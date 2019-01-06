Брагин считает, что сборная России неплохо выступила на МЧМ-2019

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швейцарии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Очень важный был матч в плане психологии и эмоций. План на игру сработал. Неплохо провели весь турнир, один матч не получилось выиграть, хотя играли неплохо. Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Он отметил, что игрокам неплохо удалось выполнить те задачи, которые были перед ними поставлены.

«Самым главным было объединить этот созыв. Я думаю, что это получилось», — добавил специалист.

Сборная России завоевала бронзу МЧМ-2019, обыграв Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что Григорий Денисенко стал лучшим бомбардиром МЧМ-2019.