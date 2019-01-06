Брагин считает, что сборная России неплохо выступила на МЧМ-2019
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«Очень важный был матч в плане психологии и эмоций. План на игру сработал. Неплохо провели весь турнир, один матч не получилось выиграть, хотя играли неплохо. Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.
Он отметил, что игрокам неплохо удалось выполнить те задачи, которые были перед ними поставлены.
«Самым главным было объединить этот созыв. Я думаю, что это получилось», — добавил специалист.
Сборная России завоевала бронзу МЧМ-2019, обыграв Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2.
Ранее сообщалось, что Григорий Денисенко стал лучшим бомбардиром МЧМ-2019.