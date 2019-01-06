Брагин: когда эмоции от завоевания бронзы МЧМ уйдут, останется осадок

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился впечатлениями от завоевания командой бронзовых наград молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Брагин: когда эмоции от завоевания бронзы МЧМ уйдут, останется осадок
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«После поражения от США был неприятный осадок, сегодня с положительными эмоциями вышли. Говорили ребятам, что очень важно выиграть. Сложно сказать, что я чувствую. Сейчас какое-то удовлетворение, но когда эмоции уйдут, думаю, будет осадок: могли взять что-то большое», — приводит слова Брагина РИА Новости.

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.

Ранее Брагин заявил, что сборная России неплохо выступила на МЧМ-2019.

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