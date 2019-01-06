Брагин: когда эмоции от завоевания бронзы МЧМ уйдут, останется осадок

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился впечатлениями от завоевания командой бронзовых наград молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«После поражения от США был неприятный осадок, сегодня с положительными эмоциями вышли. Говорили ребятам, что очень важно выиграть. Сложно сказать, что я чувствую. Сейчас какое-то удовлетворение, но когда эмоции уйдут, думаю, будет осадок: могли взять что-то большое», — приводит слова Брагина РИА Новости.

Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место со счётом 5:2 и в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею.

Ранее Брагин заявил, что сборная России неплохо выступила на МЧМ-2019.