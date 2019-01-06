Сборная Россия повела в матче за бронзу МЧМ по хоккею на 265-й секунде

Короткая ссылка
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет открыла счёт в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии на пятой минуте встречи.

С передач Ивана Морозова и Ильи Морозова отличился нападающий Кирилл Слепец, забросивший шайбу после серии обманных финтов между щитков швейцарского голкипера.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что с 2022 года организация планирует проводить крупные турниры на маленьких площадках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить