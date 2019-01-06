Сборная Россия повела в матче за бронзу МЧМ по хоккею на 265-й секунде

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет открыла счёт в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии на пятой минуте встречи.

С передач Ивана Морозова и Ильи Морозова отличился нападающий Кирилл Слепец, забросивший шайбу после серии обманных финтов между щитков швейцарского голкипера. Kirill Slepets walks right in and dangles for the goal! It's 1-0 Russia. #WorldJuniorspic.twitter.com/jmVbumIolK — TSN (@TSN_Sports) 5 января 2019 г. Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что с 2022 года организация планирует проводить крупные турниры на маленьких площадках.