Буре заявил, что россияне ничем не уступили другим сборным на МЧМ-2019
«Команда провела достойный турнир. Если раньше была видна разница в классе в матчах с Канадой, Швецией и США, то сейчас мы ничем не уступили им. В матче с США мы упустили уйму моментов. Про судейство говорить бессмысленно, мы должны быть сильнее», — приводит слова Буре «Чемпионат».
Он также с сожалением отметил, что немногие игроки команды имеют стабильное место в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Дело вовсе не в уровне, тренеры просто боятся их ставить. Я дебютировал в основе ЦСКА в 16 лет, в 17 имел постоянное место в составе... Это была отлаженная система смены поколений, которую нам нужно воссоздать», — добавил Буре.
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