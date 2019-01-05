Буре заявил, что россияне ничем не уступили другим сборным на МЧМ-2019

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Хоккеист Павел Буре оценил выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде.

«Команда провела достойный турнир. Если раньше была видна разница в классе в матчах с Канадой, Швецией и США, то сейчас мы ничем не уступили им. В матче с США мы упустили уйму моментов. Про судейство говорить бессмысленно, мы должны быть сильнее», — приводит слова Буре «Чемпионат».

Он также с сожалением отметил, что немногие игроки команды имеют стабильное место в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Дело вовсе не в уровне, тренеры просто боятся их ставить. Я дебютировал в основе ЦСКА в 16 лет, в 17 имел постоянное место в составе... Это была отлаженная система смены поколений, которую нам нужно воссоздать», — добавил Буре.

Ранее Владимир Плющев назвал причины поражения России в полуфинале МЧМ.

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