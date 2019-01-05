Плющев назвал причины поражения России в полуфинале МЧМ

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Экс-наставник молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что одной из главных причин поражения в матче с США в полуфинале молодёжного чемпионата мира является неправильная тактика.
Плющев назвал причины поражения России в полуфинале МЧМ
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«Команда была не готова, на матч была выбрана тактика, которая не подошла данному сопернику. По сути, планировали действовать зеркально американцам, но с учётом того, что по многим компонентам российские хоккеисты уступают своим сверстникам из США, задуманное сработало против команды. Их атаки были острее, наши игроки пытались взламывать оборону за счёт индивидуального мастерства, но, как вы знаете, этот приём не сработал», — пояснил тренер в интервью RT.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал трагедией поражение российской сборной в матче с США на молодёжном чемпионате мира.

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