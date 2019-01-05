Третьяк назвал поражение от США на МЧМ трагедией
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«Это трагедия. Наша команда рассчитывала на золотые медали. Соперник был достойный, для победы в таких играх одной шайбы мало. Ребята играли хорошо, отдавались полностью. Видно, что все переживают, но надо настроиться на матч за бронзу. В мире хоккея она лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом на турнире», — приводит слова президента ФХР РИА Новости.
Ранее Василий Подколзин заявил, что Россия играла лучше США в полуфинале МЧМ.