Стал известен состав России на матч МЧМ против Швейцарии
Валерий Брагин не изменил состав по сравнению с полуфинальной встречей.
Состав сборной России: Кочетков (Тарасов); Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец; Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин; Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков; Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.
Матч состоится 6 января в 00:00 (мск).
Ранее экс-тренер команды Владимир Плющев заявил, что в молодёжной сборной России по хоккею нет лидеров.