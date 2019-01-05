Стал известен состав России на матч МЧМ против Швейцарии

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Тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин назвал состав команды на матч за третье место против Швейцарии.

Валерий Брагин не изменил состав по сравнению с полуфинальной встречей.

Состав сборной России: Кочетков (Тарасов); Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец; Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин; Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков; Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко.

Матч состоится 6 января в 00:00 (мск).

Ранее экс-тренер команды Владимир Плющев заявил, что в молодёжной сборной России по хоккею нет лидеров.

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