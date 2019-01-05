Стал известен состав России на матч МЧМ против Швейцарии

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин назвал состав команды на матч за третье место против Швейцарии.

Валерий Брагин не изменил состав по сравнению с полуфинальной встречей. Состав сборной России: Кочетков (Тарасов); Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец; Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин; Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков; Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко. Матч состоится 6 января в 00:00 (мск). Ранее экс-тренер команды Владимир Плющев заявил, что в молодёжной сборной России по хоккею нет лидеров.