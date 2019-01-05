Плющев считает, что в молодёжной сборной России по хоккею нет лидеров

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Экс-наставник молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что в команде не хватает ярко выраженных лидеров, способных в ответственные моменты брать игру на себя.
Плющев считает, что в молодёжной сборной России по хоккею нет лидеров
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«В каждом созыве молодёжной сборной всегда были яркие лидеры. Так было и у меня, и у моих последователей. Эти ребята в сложный момент всегда брали игру на себя. Хладнокровно реализовывали решающие моменты... У нас хорошие, добротные ребята, которые полностью отдавались игре, но сказать, что эти парни — первые номера драфта и будущие суперзвёзды, увы, не могу. Важно понимать, что это не они виноваты, это плоды системы», — сказал специалист в интервью RT.

Плющев также отметил, что эксперты и журналисты преждевременно сравнивают игроков юниорских команд с российскими звёздами НХЛ.  

«У нас действительно любят авансом провозглашать молодых игроков звёздами. Парень забьёт один гол, а его уже сравнивают с Ковальчуком и Овечкиным. Мне часто звонят ваши коллеги с подобными вопросами: «А не напоминает ли вам этот юноша Илью Ковальчука?» Ребята, хочется сказать всем вам: Илья был лучшим бомбардиром высшей хоккейной лиги, где в возрасте 14 лет обыгрывал взрослых мужчин. Сегодня таких парней у нас нет. И это наша общая проблема», — заключил Плющев.

Ранее стало известно, что НХЛ признала вратаря молодёжной сборной США третьей звездой игрового дня.

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