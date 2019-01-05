НХЛ признала вратаря молодёжной сборной США третьей звездой игрового дня

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала вратаря молодёжной сборной США Кейдена Примо третьей звездой игрового дня.
НХЛ признала вратаря молодёжной сборной США третьей звездой игрового дня
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Примо отразил 34 из 35 бросков в полуфинальном матче МЧМ с командой России.

Второй звездой стал форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, набравший три очка (2 + 1) в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:1).

Первой звездой дня был признан нападающий «Даллас Старс» Тайлер Сегин. Он оформил дубль и помог команде победить «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что две передачи Александра Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.

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