НХЛ признала вратаря молодёжной сборной США третьей звездой игрового дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала вратаря молодёжной сборной США Кейдена Примо третьей звездой игрового дня.

Примо отразил 34 из 35 бросков в полуфинальном матче МЧМ с командой России.

Второй звездой стал форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, набравший три очка (2 + 1) в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:1).

Первой звездой дня был признан нападающий «Даллас Старс» Тайлер Сегин. Он оформил дубль и помог команде победить «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что две передачи Александра Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.