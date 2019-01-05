Самедов обратился к болельщикам после расторжения контракта со «Спартаком»

Полузащитник Александр Самедов обратился к болельщикам после расторжения соглашения с московским «Спартаком».

«Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа моей жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он отметил, что фанаты были для него самыми лучшими друзьями и самыми строгими судьями.

«Долгожданное чемпионство «Спартака» стало нашим общим завоеванием — ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шёл вперёд, зная, что вы рядом», — говорится в сообщении.

Футболист поблагодарил за всё спартаковских болельщиков и руководство клуба.

«Спартак» — мой родной дом, я буду помнить об этом всегда», — добавил Самедов.

Хавбек дебютировал за основной состав команды в 2002 году. В 2005-м он покинул клуб, а в 2017-м вернулся к красно-белым. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Самедов прокомментировал свой уход из «Спартака».