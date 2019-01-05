Самедов прокомментировал свой уход из «Спартака»

Короткая ссылка
Полузащитник Александр Самедов высказался о расторжении контракта с московским «Спартаком».
Самедов прокомментировал свой уход из «Спартака»
  • globallookpress.com

«Грустно покидать родной клуб, но это жизнь. И она продолжается. Последние два года после возвращения в клуб — прекрасное время», — приводит слова игрока пресс-служба красно-белых.

Он отметил, что последние два года в «Спартаке» являются большим этапом в его карьере.

«Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить», — сказал Самедов.

Футболист также поблагодарил болельщиков команды.

Хавбек дебютировал за основной состав команды в 2002 году. В 2005-м он покинул клуб, а в 2017-м вернулся к красно-белым. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить