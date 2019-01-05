Самедов прокомментировал свой уход из «Спартака»

Полузащитник Александр Самедов высказался о расторжении контракта с московским «Спартаком».

«Грустно покидать родной клуб, но это жизнь. И она продолжается. Последние два года после возвращения в клуб — прекрасное время», — приводит слова игрока пресс-служба красно-белых.

Он отметил, что последние два года в «Спартаке» являются большим этапом в его карьере.

«Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить», — сказал Самедов.

Футболист также поблагодарил болельщиков команды.

Хавбек дебютировал за основной состав команды в 2002 году. В 2005-м он покинул клуб, а в 2017-м вернулся к красно-белым. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым.