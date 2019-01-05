Голубович: у России не было коллективной игры в матче с США

Хоккеист и тренер Владимир Голубович высказал мнение об игре сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США.

«Не знаю, что произошло во втором периоде. Тяжело играть без центральных нападающих. Американцы спокойно играли в четыре звена, наши в конце и вовсе в два. Пацаны индивидуально сильные, но не было коллективной игры», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Голубович отметил, что соперник не оказывал никакого давления, а также выделил некоторых игроков.

«Денисенко забросил шайбу после момента, когда американцы уходили три в два. Американцы не оказывали давления, они делали с шайбой, что хотели, если не успевали — откатывались. По игре понравился Александр Романов. Многих знаю довольно хорошо. Неплохо сыграли вратари. По самоотдаче точно вопросов нет», — добавил тренер.

Ранее Владислав Третьяк назвал поражение от США на МЧМ трагедией.