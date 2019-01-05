Пилинг: в третьем периоде матча с Россией мы испугались
«Тяжёлая игра. Русские давали нам немного шансов, пришлось играть от защиты. В третьем периоде мы слегка испугались, но удалось победить. Считаю, что мы до сих пор не показали свой лучший хоккей. Нужно будет сделать это в следующей игре, чтобы победить», — приводит слова американского форварда Sport24.
Пилинг также прокомментировал ситуацию с незасчитанной шайбой в первом периоде.
«Точно, это был парень, за которым я должен был следить. Слава богу, гол не засчитали, ведь он действительно пнул шайбу. Нам повезло, но после этого нам удалось хорошо войти в игру», — добавил хоккеист.
Ранее Клим Костин заявил, что в Канаде всё было против сборной России.