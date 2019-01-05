Костин заявил, что в Канаде всё было против сборной России

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал поражение в полуфинальном матче чемпионата мира с национальной командой США (1:2).

«Не могу подобрать никаких слов, мы играли лучше. Тяжело принять это поражение, но надо двигаться дальше. Сложно передать эмоции, фортуна сегодня была не на нашей стороне. Делали всё, что просил Брагин. Старались на характере, на желании. После окончания матча тренер сказал слова поддержки», — приводит слова нападающего молодёжной сборной России Sport24.

Костин также поделился мнением о незасчитанном голе в первом периоде.

«В любом случае, решение принимаем не мы. В НХЛ бы засчитали такой гол. Движения коньком не было. Этот момент нас и надломил. Не стоит забывать, что мы русские, здесь все и всё против нас. Без сомнения, соберёмся на матч за бронзу, мы же команда», — прокомментировал Костин.

Ранее сообщалось, что судьи не засчитали гол Никиты Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США.