Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею

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Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в полуфинале молодёжного чемпионата мира проиграла национальной команде США со счётом 1:2.
Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею
  • globallookpress.com

В первом периоде встречи, проходившей на «Роджерс Арене» в Ванкувере, дружина Майка Хастингса открыла счёт после точного броска Оливера Вальстрёма, а судьи не засчитали гол коньком Никиты Шашкова.

Во втором отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами — на добивание Саши Хмелевски в большинстве россияне ответили сольным проходом и выстрелом в ближнюю девятку Григория Денисенко.

Судьба встречи решилась в заключительной 20-минутке, в которой подопечные Валерия Брагина имели преимущество, но не смогли восстановить паритет.

Финал и матч за третье место состоятся в ночь на субботу, 6 января. Соперниками американцев и россиян станут победитель и проигравший в другом полуфинале между финнами и швейцарцами.

Ранее известный тренер Фёдор Канарейкин рассказал, как относится к политической составляющей противостояния между Россией и США.

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