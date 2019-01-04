Министр внутренних дел Италии раскритиковал проведение Суперкубка страны в Саудовской Аравии

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини раскритиковал проведение Суперкубка страны в Саудовской Аравии из-за угнетения женщин.

Матч «Ювентус» — «Милан» пройдёт 16 января на стадионе имени короля Абдаллы в 60 км к северу от Джидды.

«Печально и отвратительно то, что Суперкубок Италии проводится в стране, где женщины могут попасть на стадион только в сопровождении мужчин. Не буду смотреть игру. Я не хочу такого же будущего для наших дочерей в Италии», — приводит слова давнего болельщика «Милана» Сальвини CNN.

Активистка, ведущая борьбу за права женщин, Лаура Болдрини заявила, что это возмутительно.

«Футбольные руководители продают права на матчи, но им нельзя позволять торговать правами женщин!» — написала активистка в своём Twitter.

В Серии А сообщили, что на матч Суперкубка между «Ювентусом» и «Миланом», который пройдёт 16 января на стадионе имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии, продано 50 тыс. билетов. Появление женщин допускается только в семейных секторах.

Ранее Джанлуиджи Буффон исключил своё возвращение в сборную Италии по футболу после разговора с главным тренером Роберто Манчини.