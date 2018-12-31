Буффон исключает своё возвращение в сборную Италии по футболу после разговора с Манчини

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Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон заявил, что общался с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини о своём возвращении в национальную команду.
Буффон исключает своё возвращение в сборную Италии по футболу после разговора с Манчини
  • Reuters

«Я разговаривал с Роберто Манчини, я им не нужен», — цитирует игрока Corriere della Sera.

По его мнению, нынешний наставник итальянской сборной знает правильный путь для коллектива.

«Рад, что Джорджо Кьеллини унаследовал от меня капитанскую повязку, потому что он как человек и как игрок заслуживает такой ответственности», — сказал Буффон.

Последний матч в майке сборной Италии Буффон провёл в товарищеской встрече с Аргентиной в марте 2018 года. Тогда итальянцы проиграли со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что Буффон хочет продлить контракт с ПСЖ.

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