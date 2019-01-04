RT проведёт текстовую трансляцию полуфинала МЧМ по хоккею Россия — США
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Отечественная команда на пути к противостоянию не потерпела ни одного поражения, а в четвертьфинале разгромила Словакию — 8:3.
Американцы на стадии группового этапа уступили шведам, но в первом раунде плей-офф оказались сильнее чехов.
Предыдущие три матча между Россией и США в рамках МЧМ завершились победами соперника.
Ранее Канарейкин рассказал о политической составляющей противостояния США и России в полуфинале МЧМ.