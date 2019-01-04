RT проведёт текстовую трансляцию полуфинала МЧМ по хоккею Россия — США

На сайте RT в 23:30 по московскому времени стартует текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные России и США.

Отечественная команда на пути к противостоянию не потерпела ни одного поражения, а в четвертьфинале разгромила Словакию — 8:3.

Американцы на стадии группового этапа уступили шведам, но в первом раунде плей-офф оказались сильнее чехов.

Предыдущие три матча между Россией и США в рамках МЧМ завершились победами соперника.

Ранее Канарейкин рассказал о политической составляющей противостояния США и России в полуфинале МЧМ.