RT проведёт текстовую трансляцию полуфинала МЧМ по хоккею Россия — США

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На сайте RT в 23:30 по московскому времени стартует текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные России и США.
RT проведёт текстовую трансляцию полуфинала МЧМ по хоккею Россия — США
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Отечественная команда на пути к противостоянию не потерпела ни одного поражения, а в четвертьфинале разгромила Словакию — 8:3. 

Американцы на стадии группового этапа уступили шведам, но в первом раунде плей-офф оказались сильнее чехов. 

Предыдущие три матча между Россией и США в рамках МЧМ завершились победами соперника. 

Ранее Канарейкин рассказал о политической составляющей противостояния США и России в полуфинале МЧМ.

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