Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал команду года в мире, а также выразил несогласие с итогами премии Globe Soccer Awards.

«Я согласен с решением назвать Роналду лучшим игроком года. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется — это как раз про него. Переехал в Италию, но не перестал быть лучшим. А вот по поводу выбора лучшим клубом года мадридского «Атлетико» я бы поспорил. Есть множество факторов, но мой личный выбор бы пал на «Ливерпуль», — написал Геркус в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.