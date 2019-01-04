Подколзин занял третье место в рейтинге фаворитов драфта-2019 НХЛ

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Российский нападающий клуба Молодёжной хоккейной лиги СКА-1946 Василий Подколзин занял третье место в рейтинге фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года.
Подколзин занял третье место в рейтинге фаворитов драфта-2019 НХЛ
  • © fhr.ru

Рейтинг, составленный независимой компанией хоккейных скаутов ISS, опубликован на их сайте.

Третье место в списке занял россиянин Василий Подколзин. Он принял участие в юниорском чемпионате мира до 18 лет, а затем был включен в заявку сборной на молодёжный чемпионат мира до 20 лет, который проходит в Канаде.

Первым в рейтинге стал американец Джек Хьюз, второе место занял форвард финского клуба ТПС Каапо Каако.

Нападающий ярославского «Локомотива» Илья Николаев находится на 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ-2019 по хоккею.

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