Подколзин занял третье место в рейтинге фаворитов драфта-2019 НХЛ
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Рейтинг, составленный независимой компанией хоккейных скаутов ISS, опубликован на их сайте.
Третье место в списке занял россиянин Василий Подколзин. Он принял участие в юниорском чемпионате мира до 18 лет, а затем был включен в заявку сборной на молодёжный чемпионат мира до 20 лет, который проходит в Канаде.
Первым в рейтинге стал американец Джек Хьюз, второе место занял форвард финского клуба ТПС Каапо Каако.
Нападающий ярославского «Локомотива» Илья Николаев находится на 20-й строчке.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ-2019 по хоккею.