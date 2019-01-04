Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
Матч, проходивший на «Энтерпрайз Арене» в Сент-Луисе, завершился победой хозяев со счётом 5:2.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.
В составе «Сент-Луиса» россиянин Владимир Тарасенко участия в матче не принимал, а играющий в четвёртом звене Иван Барбашев сделал голевую передачу.
Ранее Евгений Малкин заявил, что понимает решение Александра Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ.