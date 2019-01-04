Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису».

Матч, проходивший на «Энтерпрайз Арене» в Сент-Луисе, завершился победой хозяев со счётом 5:2.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

В составе «Сент-Луиса» россиянин Владимир Тарасенко участия в матче не принимал, а играющий в четвёртом звене Иван Барбашев сделал голевую передачу.

Ранее Евгений Малкин заявил, что понимает решение Александра Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ.

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