Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Сент-Луисом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису».

Матч, проходивший на «Энтерпрайз Арене» в Сент-Луисе, завершился победой хозяев со счётом 5:2.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

В составе «Сент-Луиса» россиянин Владимир Тарасенко участия в матче не принимал, а играющий в четвёртом звене Иван Барбашев сделал голевую передачу.

Ранее Евгений Малкин заявил, что понимает решение Александра Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ.