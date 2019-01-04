«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Кучеров набрал четыре очка
Матч завершился со счётом 6:2.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три голевых передачи. Другой россиянин, голкипер Андрей Василевский, отразил 28 бросков из 30.
Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров лиги. В 41 матче в сезоне он набрал 69 очков (20 + 49).
Ранее Евгений Малкин заявил, что понимает решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ.
Four points tonight (so far) brings @86Kucherov's League-leading point total to 69. pic.twitter.com/6indfpfTVm— NHL (@NHL) 4 января 2019 г.