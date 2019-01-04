«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Кучеров набрал четыре очка

«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счётом 6:2.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три голевых передачи. Другой россиянин, голкипер Андрей Василевский, отразил 28 бросков из 30.

Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров лиги. В 41 матче в сезоне он набрал 69 очков (20 + 49).

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