«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, Кучеров набрал четыре очка

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«Тампа-Бэй» крупно обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счётом 6:2.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три голевых передачи. Другой россиянин, голкипер Андрей Василевский, отразил 28 бросков из 30.

Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров лиги. В 41 матче в сезоне он набрал 69 очков (20 + 49).

Ранее Евгений Малкин заявил, что понимает решение Овечкина пропустить Матч всех звёзд НХЛ.

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