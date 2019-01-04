Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в матче НБА

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» в гостях обыграл «Голден Стэйт».

Матч, проходивший на «Оракл Арене» в Окленде, завершился победой гостей со счётом 135:134 в овертайме.

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден. Он оформил трипл-дабл из 44 очков, 10 подборов и 15 передач и забил 10 трёхочковых. Дабл-дабл на счету Клинта Капелы (29 + 21).

В составе «Голден Стэйт» 35 очков набрал Стефан Карри, по 26 — Кевин Дюрант и Клэй Томпсон.

Ранее Дирк Новицки назвал Луку Дончича главной причиной побед «Далласа» в нынешнем сезоне НБА.

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