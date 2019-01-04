Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» в матче НБА
Матч, проходивший на «Оракл Арене» в Окленде, завершился победой гостей со счётом 135:134 в овертайме.
Главным героем встречи стал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден. Он оформил трипл-дабл из 44 очков, 10 подборов и 15 передач и забил 10 трёхочковых. Дабл-дабл на счету Клинта Капелы (29 + 21).
В составе «Голден Стэйт» 35 очков набрал Стефан Карри, по 26 — Кевин Дюрант и Клэй Томпсон.
Ранее Дирк Новицки назвал Луку Дончича главной причиной побед «Далласа» в нынешнем сезоне НБА.
JAMES HARDEN WINS IT FOR THE @HOUSTONROCKETS FROM DOWNTOWN! 😱😱— NBA (@NBA) 4 января 2019 г.
Final in Oakland:#Rockets 135#DubNation 134 pic.twitter.com/SOJ374U8P0