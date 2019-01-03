Новицки назвал Дончича главной причиной побед «Далласа» в нынешнем сезоне НБА

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Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки высказал мнение о шансах Луки Дончича получить приглашение на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года.
Новицки назвал Дончича главной причиной побед «Далласа» в нынешнем сезоне НБА
  • Reuters

«Лука — главная причина того, что мы выигрываем почти половину своих матчей, но ему будет очень сложно попасть на Матч всех звёзд», — приводит слова Новицки пресс-служба «Далласа».

По его словам, это в первую очередь связано с тем, что в командах Западной конференции выступает много хороших игроков.

«Но он отлично играет, он устраивает шоу, он проявляет себя в решающие моменты, поэтому он заслужил, чтобы его как минимум рассмотрели как кандидата», — добавил немец.

Дончич был выбран клубом «Аталанта Хокс» на драфте НБА 2018 года под общим третьим номером и обменян в «Даллас» на разыгрывающего Трея Янга.

В нынешнем регулярном чемпионате он сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 19,5 очка. «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции, одержав 18 побед и потерпев 19 поражений.

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Мемфиса» Гарретт Темпл и Омри Касспи подрались в раздевалке после матча НБА.

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