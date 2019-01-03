Каррагер считает, что победа над «Манчестер Сити» не гарантирует «Ливерпулю» чемпионства в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от противостояния мерсисайдцев с «Манчестер Сити» в рамках 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Если «Ливерпуль» выиграет, разрыв будет огромным. Но борьба за титул не закончится, впереди ещё долгий путь. Если команда уровня «Сити» может проиграть столько очков за шесть недель, то и «Ливерпуль» тоже может», — приводит слова Каррагера talkSport.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 3 января на стадионе «Этихад», начало в 23:00 мск.

По итогам 20 туров мерсисайдцы, лидирующие в чемпионате, опережают «горожан» на семь очков.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире.