Каррагер считает, что победа над «Манчестер Сити» не гарантирует «Ливерпулю» чемпионства в АПЛ

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от противостояния мерсисайдцев с «Манчестер Сити» в рамках 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Каррагер считает, что победа над «Манчестер Сити» не гарантирует «Ливерпулю» чемпионства в АПЛ
  • Reuters

«Если «Ливерпуль» выиграет, разрыв будет огромным. Но борьба за титул не закончится, впереди ещё долгий путь. Если команда уровня «Сити» может проиграть столько очков за шесть недель, то и «Ливерпуль» тоже может», — приводит слова Каррагера talkSport.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 3 января на стадионе «Этихад», начало в 23:00 мск.

По итогам 20 туров мерсисайдцы, лидирующие в чемпионате, опережают «горожан» на семь очков.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире.

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