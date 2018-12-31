Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире
- Reuters
«Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире», — цитирует специалиста BBC Sport.
По его мнению, если его подопечные потеряют очки в матче с «Ливерпулем», то чемпионская гонка в Англии будет завершена.
«Вы должны принять это. Всё, что мы можем совершить, — делать свою работу, играть матчи. После этого увидим, что получится», — сказал Гвардиола.
Встреча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 3 января.
Ранее Клопп поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге.