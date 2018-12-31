Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает «Ливерпуль» лучшей командой в Европе и мире.
Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире
  • Reuters

«Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире», — цитирует специалиста BBC Sport.

По его мнению, если его подопечные потеряют очки в матче с «Ливерпулем», то чемпионская гонка в Англии будет завершена.

«Вы должны принять это. Всё, что мы можем совершить, — делать свою работу, играть матчи. После этого увидим, что получится», — сказал Гвардиола.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 3 января.

Ранее Клопп поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге.

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