Гвардиола назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает «Ливерпуль» лучшей командой в Европе и мире.

«Ливерпуль» в настоящее время является лучшей командой в Европе и мире», — цитирует специалиста BBC Sport.

По его мнению, если его подопечные потеряют очки в матче с «Ливерпулем», то чемпионская гонка в Англии будет завершена.

«Вы должны принять это. Всё, что мы можем совершить, — делать свою работу, играть матчи. После этого увидим, что получится», — сказал Гвардиола.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 3 января.

Ранее Клопп поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге.