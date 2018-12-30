Клопп поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что команде важно продолжать усердно работать, чтобы сохранить лидерство в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Хотел бы, чтобы каждый из вас, журналистов, поменялся со мной местами. Да, вы ждёте, что я обрадуюсь отрыву в 9 очков, но уже после матча с «Манчестер Сити» он может сократиться до 7 очков.

Я не самый умный в мире, но и не идиот. Если бы был им — думал бы, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ», — цитирует специалиста Goal.

Клопп также отметил, как команда отреагировала на поражение «Тоттенхэма» от «Вулверхэмптона» со счётом 1:3.

«Перед игрой мы слышали о результате в матче «Тоттенхэма». Думаете, мы сразу начали вечеринку? Не видел, чтобы кто-то из игроков «Ливерпуля» улыбался в раздевалке. Мы просто должны были сконцентрироваться на себе», — добавил немец.

Ранее сообщалось, что хет-трик Роберто Фирмино помог «Ливерпулю» разгромить «Арсенал» в матче АПЛ.