Черышев надеется, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

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Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев высказал мнение о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Черышев надеется, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
  • © РИА Новости / Агентство городских новостей «Москва»

«С Александром мы знакомы ещё по молодёжной сборной, с Павлом встречались в первой команде. Многого тут сказать не могу — ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы всё хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай бог, у них всё получится. И у всех всё будет хорошо», — приводит слова Черышева Sport24.

11 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.

Ранее Черышев признался, что задумывался об уходе из футбола.

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