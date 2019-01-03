Черышев признался, что задумывался об уходе из футбола

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, что из-за частых травм у него возникали мысли о завершении карьеры.

«Иногда хотелось, особенно когда травмы шли одна за другой. Но вот получишь травму, пройдёт день-два, и уже перед тобой стоит чёткая цель: восстановиться и вернуться на поле. Только вперёд! Так что сиюминутные мысли проскакивали, но это продолжалось недолго», — приводит слова Черышева Sport24.

28-летний хавбек начал профессиональную карьеру в 2009 году. Он выступал за такие испанские клубы, как «Реал», «Севилья», «Вилльярреал» и «Валенсия».

Ранее сообщалось, что братья Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» на тренировочный сбор в Португалии.