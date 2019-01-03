Вяльбе высказалась о выступлении российских лыжников в пасьютах на этапе «Тур де Ски» в Германии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в гонках преследования свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберсдорфе.

«Гонки сложились замечательно — что у мужчин, что у женщин. Это в очередной раз доказывает, что у лыжников появилась какая-то стабильность. Давайте не будем делать из третьего места для того или иного спортсмена какой-то трагедии. У команды в целом результаты достойные», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

По итогам пасьютов Сергей Устюгов и Наталья Непряева заняли вторые места.

Ранее Александр Легков высказал мнение, что Устюгов имеет хорошие перспективы на победу в «Тур де Ски».