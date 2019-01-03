Вяльбе высказалась о выступлении российских лыжников в пасьютах на этапе «Тур де Ски» в Германии

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в гонках преследования свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберсдорфе.
Вяльбе высказалась о выступлении российских лыжников в пасьютах на этапе «Тур де Ски» в Германии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Гонки сложились замечательно — что у мужчин, что у женщин. Это в очередной раз доказывает, что у лыжников появилась какая-то стабильность. Давайте не будем делать из третьего места для того или иного спортсмена какой-то трагедии. У команды в целом результаты достойные», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

По итогам пасьютов Сергей Устюгов и Наталья Непряева заняли вторые места.

Ранее Александр Легков высказал мнение, что Устюгов имеет хорошие перспективы на победу в «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить