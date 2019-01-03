Легков считает, что Устюгов имеет хорошие перспективы на победу в «Тур де Ски»
- Reuters
«В финишном спринте Йоханнес Клебо сейчас выглядит посильнее, но это не значит, что он всегда сильнее. Сергею по силам его обыграть, придётся сделать это в следующий день. В целом картина очень хорошая, я надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу», — приводит слова Легкова ТАСС.
В общем зачёте «Тур де Ски» перед заключительным этапом в итальянском Валь-ди-Фьемме Устюгов отстаёт от лидирующего Клебо на 5,4 секунды.
Ранее сообщалось, что Устюгов завоевал серебро в гонке преследования на «Тур де Ски».