Легков считает, что Устюгов имеет хорошие перспективы на победу в «Тур де Ски»

Завершивший карьеру олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков высказал мнение о перспективах своего соотечественника Сергея Устюгова занять первое место по итогам многодневки «Тур де Ски».

«В финишном спринте Йоханнес Клебо сейчас выглядит посильнее, но это не значит, что он всегда сильнее. Сергею по силам его обыграть, придётся сделать это в следующий день. В целом картина очень хорошая, я надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу», — приводит слова Легкова ТАСС.

В общем зачёте «Тур де Ски» перед заключительным этапом в итальянском Валь-ди-Фьемме Устюгов отстаёт от лидирующего Клебо на 5,4 секунды.

Ранее сообщалось, что Устюгов завоевал серебро в гонке преследования на «Тур де Ски».