Малкин заявил, что НХЛ запретила ему сыграть в траурной повязке в память о Магнитогорске

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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не разрешило ему выйти на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в траурной повязке в память о погибших в Магнитогорске.
Малкин заявил, что НХЛ запретила ему сыграть в траурной повязке в память о Магнитогорске
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать. Перед игрой поговорили с менеджером, он предложил на клюшке написать, но она разноцветная, тоненькая, не было заметно бы. Решили на коньках писать, у баскетболистов подсмотрели, они так иногда на кроссовках делают», — приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».

В итоге хоккеист вышел на лёд в коньках, на которых от руки маркером были написаны две фразы: «Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск в моём сердце».

Ранее сообщалось, что шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать седьмую победу подряд в НХЛ.

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