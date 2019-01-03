Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать седьмую победу подряд в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» отличились Зак Астон-Риз, Брайан Раст, Крис Летанг, Доминик Симон, Евгений Малкин, Таннер Пирсон и Сидни Кросби. У хозяев шайбы забрасывали Райан Строум и Павел Бучневич.

Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин также отличился результативной передачей.

Для «Питтсбурга» эта победа стала седьмой кряду в регулярном чемпионате.

Ранее Малкин обратился со словами поддержки к жителям Магнитогорска.

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