Вице-президент WADA считает, что решение по РУСАДА необходимо принять немедленно

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADА) Линда Хеллеланд считает, что международная организация должна как можно скорее принять решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Мы в WADA должны действовать очень быстро, решение нельзя откладывать. Я считаю, что комитет по соответствию должен принять решение по телеконференции немедленно», — приводит слова Хеллеланд BBC.

По её словам, решение будет принято безотлагательно на телеконференции, которую организуют с разрешения комитета по соответствию. Она также добавила, что разочарована тем, что российская сторона не смогла вписаться в необходимый срок.

«При этом я не удивлена — этот процесс, к сожалению, идёт уже годы», — сказала вице-президент WADA.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах РУСАДА, извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Позднее сообщалось, что WADA выступило с официальным заявлением относительно данной ситуации.

Ранее комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА.