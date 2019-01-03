Вице-президент WADA считает, что решение по РУСАДА необходимо принять немедленно
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- РИА Новости
«Мы в WADA должны действовать очень быстро, решение нельзя откладывать. Я считаю, что комитет по соответствию должен принять решение по телеконференции немедленно», — приводит слова Хеллеланд BBC.
По её словам, решение будет принято безотлагательно на телеконференции, которую организуют с разрешения комитета по соответствию. Она также добавила, что разочарована тем, что российская сторона не смогла вписаться в необходимый срок.
«При этом я не удивлена — этот процесс, к сожалению, идёт уже годы», — сказала вице-президент WADA.
Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах РУСАДА, извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Позднее сообщалось, что WADA выступило с официальным заявлением относительно данной ситуации.
Ранее комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА.