СМИ: Канадский боксёр Стивенсон заговорил после двух недель комы
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Об этом сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на слова девушки спортсмена.
Напомним, что 2 декабря 2018 года украинец Александр Гвоздик одержал победу над Стивенсоном в поединке за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC, отправив канадца в нокаут.
После этого канадец впал в кому.
Ранее сообщалось, что состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком оценивается как критическое.