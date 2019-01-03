СМИ: Канадский боксёр Стивенсон заговорил после двух недель комы

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон начал разговаривать после двух недель, проведённых в коме.
СМИ: Канадский боксёр Стивенсон заговорил после двух недель комы
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на слова девушки спортсмена.

Напомним, что 2 декабря 2018 года украинец Александр Гвоздик одержал победу над Стивенсоном в поединке за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC, отправив канадца в нокаут.

После этого канадец впал в кому.

Ранее сообщалось, что состояние Стивенсона после боя с Гвоздиком оценивается как критическое.

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