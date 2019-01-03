Три результативных передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Нью-Джерси»

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«Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Далласе и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Старз» по дублю оформили Тайлер Сегин и Миро Хейсканен, а также голом отметился Джейми Бенн. У гостей отличились Кайл Палмьери, Йеспер Братт, Дрю Стэффорд и Брайан Бойл.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал тре результативные передачи. На счету другого россиянина, являющегося партнёром Радулова по команде, Валерия Ничушкина — одна передача.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Дэвилз» встретится с «Аризоной Койотс».

Ранее шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одержать седьмую победу подряд в НХЛ.

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