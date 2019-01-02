Устюгов продолжает идти вторым в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов — четвёртый

Российский лыжник Сергей Устюгов сократил отставание от лидера в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», но продолжает идти вторым.

В масс-старте на четвёртом этапе многодневки Устюгов отыграл у лидера общего зачёта норвежца Йоханнеса Клебо 3,6 секунды.

Таким образом, разрыв между Устюговым и Клебо в таблице «Тур де Ски» сократился до 15,4 секунды. В группе преследователей также находится другой россиянин, Александр Большунов. Он идёт четвёртым, проигрывая Клебо 46,6 секунды.

Следующий старт — гонка преследования на 15 км свободным стилем, которая состоится 3 января.

Ранее сообщалось, что дед Йоханнеса Клебо может снять его с «Тур де Ски».