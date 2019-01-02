Устюгов продолжает идти вторым в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов — четвёртый
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- РИА Новости
В масс-старте на четвёртом этапе многодневки Устюгов отыграл у лидера общего зачёта норвежца Йоханнеса Клебо 3,6 секунды.
Таким образом, разрыв между Устюговым и Клебо в таблице «Тур де Ски» сократился до 15,4 секунды. В группе преследователей также находится другой россиянин, Александр Большунов. Он идёт четвёртым, проигрывая Клебо 46,6 секунды.
Следующий старт — гонка преследования на 15 км свободным стилем, которая состоится 3 января.
Ранее сообщалось, что дед Йоханнеса Клебо может снять его с «Тур де Ски».