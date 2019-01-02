Каменский — о сопернике России по четвертьфиналу: это точно не подарок
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«Это точно не подарок. Это заслуга ребят, которые не проиграли ни одного матча на групповом этапе. Но в плей-офф абсолютно каждый коллектив осознаёт, что играет на вылет, поэтому необходимо собраться ещё больше и показывать свой лучший хоккей вне зависимости от соперника», — заявил Каменский в интервью RT.
Также олимпийский чемпион оценил шансы сборной Канады в матче с финнами. Он не считает, что им больше или меньше повезло, чем россиянам.
«В плей-офф никому не может быть легче или сложнее. Каждая команда здесь сильна и обладает особым психологическим настроем, поэтому зачастую более слабые команды показывают неожиданный результат, так как выходят на лёд с удвоенным усердием и желанием побеждать», — добавил Каменский.
Ранее нападающий молодёжной сборной России по хоккею Павел Шэн заявил, что недонастроя на матч со Словакией не будет.