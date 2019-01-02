Инфантино отметил, что система VAR сделала футбол более справедливым
- Reuters
«VAR была выигрышным опытом, от которого я бы ни за что не отказался. Должен быть честным, вначале был немного скептически настроен. Были многочисленные тестирования, были дискуссии с Пьерлуиджи Коллиной по поводу того, что это может сломать игру. Но в итоге это сделало футбол более справедливым», — приводит слова Инфантино Football Italia.
Также глава ФИФА отметил, что VAR является неотъемлемой частью успеха на чемпионате мира в России.
«Конечно, есть то, что можно было бы улучшить, но большие ошибки остались в прошлом», — сказал Инфантино.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз оплатит использование VAR в сезоне-2018/19.