Инфантино отметил, что система VAR сделала футбол более справедливым

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе спортивной конференции в Дубае отметил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) хорошо зарекомендовала себя в последнее время.

«VAR была выигрышным опытом, от которого я бы ни за что не отказался. Должен быть честным, вначале был немного скептически настроен. Были многочисленные тестирования, были дискуссии с Пьерлуиджи Коллиной по поводу того, что это может сломать игру. Но в итоге это сделало футбол более справедливым», — приводит слова Инфантино Football Italia.

Также глава ФИФА отметил, что VAR является неотъемлемой частью успеха на чемпионате мира в России.

«Конечно, есть то, что можно было бы улучшить, но большие ошибки остались в прошлом», — сказал Инфантино.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз оплатит использование VAR в сезоне-2018/19.