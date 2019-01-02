«Челси» договорился с «Боруссией» о трансфере Пулишича

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» договорился о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
«Челси» договорился с «Боруссией» о трансфере Пулишича
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт «Челси».

«Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Пулишич — идеальный игрок. Уверен, что за оставшееся время он приложит максимум усилий, чтобы помочь «Боруссии» добиться поставленных целей», — прокомментировал переход спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

Сумма сделки составила €64 млн. Нынешний сезон 20-летний американец доиграет в составе «Боруссии» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить около £5 млн за форварда «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить