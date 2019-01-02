«Челси» договорился с «Боруссией» о трансфере Пулишича

Лондонский «Челси» договорился о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

Об этом сообщает официальный сайт «Челси».

«Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Пулишич — идеальный игрок. Уверен, что за оставшееся время он приложит максимум усилий, чтобы помочь «Боруссии» добиться поставленных целей», — прокомментировал переход спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

Сумма сделки составила €64 млн. Нынешний сезон 20-летний американец доиграет в составе «Боруссии» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить около £5 млн за форварда «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.