СМИ: ЦСКА готов заплатить около £5 млн за форварда «Саутгемптона» Габбьядини

Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в услугах нападающего английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини и готов заплатить около £5 млн за права на 27-летнего футболиста.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Отмечается, что конкуренцию армейцам в борьбе за форварда могут составить итальянские клубы «Фиорентина» и «Болонья». Впрочем, оба они хотят арендовать Габбьядини с правом последующего выкупа его контракта, тогда как «Саутгемптон» заинтересован в прямой продаже игрока, отличившегося одним забитым мячом в 12 поединках текущего чемпионата Англии по футболу.

Помимо «Саутгемптона», Габбьядини выступал за итальянские «Аталанту», «Читтаделлу», «Болонью», «Сампдорию» и «Наполи». Также в послужном списке нападающего значатся 11 матчей за национальную сборную Италии, в которых Маноло забил два мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к Габбьядини.