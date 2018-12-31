СМИ: ЦСКА готов заплатить около £5 млн за форварда «Саутгемптона» Габбьядини
- Reuters
Об этом сообщает британское издание Mirror.
Отмечается, что конкуренцию армейцам в борьбе за форварда могут составить итальянские клубы «Фиорентина» и «Болонья». Впрочем, оба они хотят арендовать Габбьядини с правом последующего выкупа его контракта, тогда как «Саутгемптон» заинтересован в прямой продаже игрока, отличившегося одним забитым мячом в 12 поединках текущего чемпионата Англии по футболу.
Помимо «Саутгемптона», Габбьядини выступал за итальянские «Аталанту», «Читтаделлу», «Болонью», «Сампдорию» и «Наполи». Также в послужном списке нападающего значатся 11 матчей за национальную сборную Италии, в которых Маноло забил два мяча.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к Габбьядини.