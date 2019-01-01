Британский журналист заявил, что WADA не важен дедлайн, если будет предоставлен полный доступ к данным лаборатории

Британский журналист Ник Батлер прокомментировал ситуацию с непредоставлением экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

«У меня создаётся впечатление, что требования WADA не были завязаны на дедлайне 31 декабря. И если Россия предоставит все данные на следующей неделе после праздников, они всё равно выполнят критерии», — написал Батлер в своём Twitter.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря, как это было оговорено при восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что WADA выступило с официальным заявлением относительно непредоставления данных московской лаборатории в срок.