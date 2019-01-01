Глава МОК заявил, что ОКР уже понёс своё наказание за манипуляции с пробами на Играх в Сочи

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понёс достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в государственной поддержке допинга.

«В Пхёнчхане нами было принято утверждение, что антидопинговая система России подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. После отстранения от Игр 2018 года ОКР понёс своё наказание», — заявил Бах в своём новогоднем обращении, опубликованном пресс-службой МОК.

Исполком МОК в декабре 2017 года временно отстранил ОКР, и российские спортсмены были вынуждены участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. После завершения Олимпиады членство ОКР в МОК было восстановлено.

Ранее в WADA прокомментировали непредоставление данных московской лаборатории в срок.

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