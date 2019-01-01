СМИ: Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за поведения экс-хоккеиста сборной России
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
- globallookpress.com
Как сообщает ФАН, ссылаясь на свой источник, хоккеиста уже отпустили из отделения полиции.
37-летний Сапрыкин завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он выступал за такие клубы, как ЦСКА и СКА, а также североамериканские «Аризона Койотис» и «Калгари Флэймз». В составе сборной России в 2009 году он стал чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира.