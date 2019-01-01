СМИ: Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за поведения экс-хоккеиста сборной России

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Причиной вынужденной посадки самолёта в Воронеже, следовавшего из Сочи в Москву, стало поведение чемпиона мира по хоккею 2009 года в составе сборной России Олега Сапрыкина.
СМИ: Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за поведения экс-хоккеиста сборной России
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

Как сообщает ФАН, ссылаясь на свой источник, хоккеиста уже отпустили из отделения полиции.

37-летний Сапрыкин завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он выступал за такие клубы, как ЦСКА и СКА, а также североамериканские «Аризона Койотис» и «Калгари Флэймз». В составе сборной России в 2009 году он стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира.

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